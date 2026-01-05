Эксперт Подольская: пенсионные накопления можно получить при двух условиях

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Россияне смогут получить пенсионные накопления единоразовой выплатой в 440 тысяч рублей при условии достижения 60 лет мужчиной и 55 лет женщиной, а также если размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

"Получить единовременно пенсионные накопления, которые формировались у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год, могут мужчины, достигшие 60 лет, и женщины 55 лет в случае, если размер их ежемесячной накопительной пенсии равняется или меньше 10% федерального прожиточного минимума пенсионера", – цитирует эксперта РИА Новости.

При соответствии всем условиям пенсионер может подать заявление в Соцфонд РФ или в негосударственный пенсионный фонд, в котором находятся пенсионные накопления.

Подольская напомнила, что размер прожиточного минимума для пенсионеров в наступившем году составляет 16 288 рублей. В связи с этим, чтобы получить средства разово, размер выплаты накопительной пенсии должен быть ниже 1 628,8 рубля в месяц.

Чтобы определить размер ежемесячной накопительной пенсии, необходимо разделить размер пенсионных накоплений на 270 месяцев. Уточнить эти данные также можно на портале "Госуслуги" или в Соцфонде.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры, чья пенсия не увеличивалась в 2016–2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций. Индексация пенсий работающим пенсионерам, замороженная в 2016 году, возобновилась с 2025-го.

Стоимость одного пенсионного балла, который россияне могут докупить для назначения страховой пенсии, составит 65,6 тысячи рублей в 2026 году. Для назначения страховой пенсии по старости необходим стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов.