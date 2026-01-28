Hürriyet: в Турции мужчина застрелил мать семерых детей

Фото: 123RF.com/ozdereisa

В Турции мужчина застрелил свою супругу, которая являлась матерью семерых детей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Hürriyet.

Инцидент произошел в городе Манис. По предварительной информации, на улице 41-летняя Пинар Караташ столкнулась со своим мужем, с которым находилась в процессе развода. Затем мужчина достал пистолет и выстрелил ей в шею. Женщина упала на месте, а злоумышленник попытался скрыться. О случившемся в экстренные службы сообщили очевидцы.

Прибывшие врачи констатировали смерть Караташ. Полиция оцепила район и вскоре задержала подозреваемого. Уточняется, что в отношении него ранее был выдан запретительный ордер.

До этого в Таиланде задержали мужчину, который убил свою возлюбленную, лишив ее языка. После совершения преступления он сдался властям. В отношениях с жертвой злоумышленник состоял около 5 месяцев. Причины его поступка неизвестны.