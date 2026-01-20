В Индии мужчина не нашел денег на свадьбу дочери и убил всю семью

Фото: 123RF.com/joseh51

В индийском городе Этах мужчина не нашел денег на свадьбу дочери, после чего убил всю семью. Об этом сообщает The Times of India.

В материале сказано, что четырех членов семьи, вероятно, убили кирпичом, который был обнаружен полицейскими на месте преступления. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего Камала Сингха.

Следователи называют одним из возможных мотивов преступления финансовые трудности, которые испытывал мужчина в связи со свадьбой дочери, запланированной на февраль этого года.

На данный момент следствие продолжается, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, не исключая роль финансового давления. Убийство могло быть спланировано заранее.

Ранее стало известно, что в Индии женщина убивала детей, которых считала красивее своих. 34-летняя Пунам призналась, что убила девочку и еще троих детей за последние два года. Их смерти списывались на трагические случайности. Всех жертв она топила в ваннах или других емкостях с водой.

