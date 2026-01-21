21 января, 08:40Политика
Трамп сменил самолет после неполадок на борту при вылете в Давос
Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп сменил самолет после выявления неполадок на борту при вылете в Давос. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.
По ее словам, глава Белого дома пересел на самолет меньшего размера.
Согласно данным агентства AFP, борт американского лидера уже вылетел в Цюрих. Пресс-пул Белого дома пояснил, что решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято из-за проблем в работе бортового электрооборудования.
Трамп 21 января планировал вылететь в Давос, где он должен принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). В какой-то момент в салоне для журналистов ненадолго погас свет, но экипаж не дал никаких пояснений по этому поводу.
Ранее Трамп заявлял, что согласился провести встречу с разными сторонами по вопросу Гренландии на полях ВЭФ в Давосе. По его словам, до этого он провел очень хороший телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по этому вопросу.