Трамп сменил самолет после неполадок на борту при вылете в Давос

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Президент США Дональд Трамп сменил самолет после выявления неполадок на борту при вылете в Давос. Об этом сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

По ее словам, глава Белого дома пересел на самолет меньшего размера.

Согласно данным агентства AFP, борт американского лидера уже вылетел в Цюрих. Пресс-пул Белого дома пояснил, что решение вернуться на авиабазу Эндрюс было принято из-за проблем в работе бортового электрооборудования.

Трамп 21 января планировал вылететь в Давос, где он должен принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). В какой-то момент в салоне для журналистов ненадолго погас свет, но экипаж не дал никаких пояснений по этому поводу.

Ранее Трамп заявлял, что согласился провести встречу с разными сторонами по вопросу Гренландии на полях ВЭФ в Давосе. По его словам, до этого он провел очень хороший телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по этому вопросу.

