Трамп заявил, что согласился провести встречу по Гренландии в Давосе

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп согласился провести встречу с разными сторонами по вопросу Гренландии на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом он рассказал в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, он провел очень хороший телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по Гренландии.

"Как я всем ясно дал понять, Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности. Пути назад нет – и с этим все согласны!" – написал Трамп.

Глава Белого дома неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. По его словам, в связи с этим остров должен находиться под контролем Штатов. Иначе, по мнению Трампа, на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне этих заявлений в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

В ответ на это американская администрация ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.