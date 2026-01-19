iPaper: союзники ограничили обмен разведданными с США из-за споров вокруг Гренландии

Фото: ТАСС/IMAGO/Christian Ohde

Страны Евросоюза в НАТО фактически заморозили обмен критически важными разведданными с США на фоне ситуации с Гренландией. Об этом сообщает британское издание iPaper со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что предложенная президентом США Дональдом Трампом идея "захвата" датской автономии вызвала глубокий раскол в Североатлантическом альянсе. Опасения, что конфиденциальная информация может быть использована для силовой операции, привели к тому, что европейские спецслужбы перестали открыто общаться с американскими коллегами.

Также эксперты охарактеризовали охлаждение отношений между Белым домом и его союзниками как беспрецедентное. В частности, Великобритания потеряла в глазах Вашингтона свой уникальный статус главного партнера по разведке и теперь рассматривается лишь как "часть Европы".

Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. По его словам, в связи с этим остров должен находиться под контролем Штатов. Иначе, по его мнению, на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне этих заявлений в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

Ситуация вызвала резкую реакцию со стороны американской администрации, которая в ответ ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.