Постпред США при ООН заявил, что притязания на Гренландию не нарушают международное право

Фото: ТАСС/EPA/DEREK FRENCH

Притязания Вашингтона на Гренландию не являются нарушением международного права, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Он объяснил, что американский президент Дональд Трамп пытается заключить сделку, как это хотел сделать 33-й президент США Гарри Труман в 40-х годах XX века. Он также сравнил это с покупкой у Дании Виргинских островов, которые были приобретены за 25 миллионов долларов.

"В этом нет ничего плохого", – заключил он.

Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в свою очередь заявил, что европейские страны "слишком остро" реагируют на ситуацию вокруг Гренландии. По его мнению, это одна из ситуаций, в которых необходимо действовать с "холодной головой".

Он также назвал это вопросом между Штатами, Данией и Гренландией.

Ранее в конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

По мнению американского лидера, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. По информации СМИ, глава Белого дома приказал разработать план по захвату острова. Кроме того, он заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол".

Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил о нежелании жителей острова переходить к США и подчеркнул, что Гренландия не продается.

Помимо этого, Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов. С 1 июня они будут увеличены до 25%. Одновременно с этим он заявил, что США готовы к немедленному началу переговоров с Данией и рядом европейских стран по вопросу о вхождении Гренландии в состав Штатов.

