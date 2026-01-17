Форма поиска по сайту

17 января, 21:22

Политика

Трамп заявил, что США готовы к переговорам с Данией и странами Европы по Гренландии

Фото: whitehouse.gov

США готовы к немедленному началу переговоров с Данией и рядом европейских стран по вопросу о вхождении Гренландии в состав Штатов, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

По его словам, многие бывшие президенты США пытались сделать это, так как для этого имелись "веские причины", однако Дания всегда отказывала.

Ранее в конгресс США внесли законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США". Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

По мнению Трампа, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. По информации СМИ, американский лидер приказал разработать план по захвату острова. Кроме того, он заявлял, что Гренландия нужна США для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол".

Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил о нежелании жителей острова переходить к США и подчеркнул, что Гренландия не продается.

Кроме того, американский лидер объявил о введении пошлин в размере 10% в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов. С 1 июня они будут увеличены до 25%.

