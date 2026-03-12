Форма поиска по сайту

12 марта, 13:44

Город

Трансляции Московского зоопарка на mos.ru посмотрели более 1 млн человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С момента запуска проекта онлайн-трансляции Московского зоопарка посмотрели более 1 миллиона уникальных пользователей, передал портал мэра и правительства столицы.

Зрителям нравится наблюдать за пандами Катюшей, Диндин и Жуи, манулом Тимофеем, капибарами, азиатскими львами и тигром Степаном.

Пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы указала, что трансляции также дают возможность наблюдать за особенными событиями зоопарка. Речь идет, например, о новорожденных капибарах или праздновании дня рождения Катюши.

При этом в Москве находится только половина аудитории – за жителями зоопарка наблюдают из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тверской и других регионов России. С запуском англоязычной версии сайта география стала шире.

Проект работает почти 1,5 года. За это время количество вольеров, за которыми можно наблюдать, увеличилось до почти 20. С момента запуска количество просмотров достигло 11,5 миллиона.

Животных показывают в эфире в часы работы зоопарка, по вечерам повторяются дневные трансляции. Помимо этого, на сайте опубликованы интересные факты, фотографии обитателей зоопарка и познавательные викторины.

Ранее сообщалось, что зрители могут принять участие в новой викторине о пумах. Участникам предстоит понаблюдать за самцом пумы и прочитать интересные факты об этих животных, после чего проверить знания в интерактивном формате.

Викторина включает 8 вопросов, которые касаются как особенностей внешнего вида, так и условий содержания в Московском зоопарке. Отдельные вопросы касаются и героя эфира.

