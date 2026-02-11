Форма поиска по сайту

11 февраля, 12:01

Город

Гориллы из онлайн-трансляций Московского зоопарка стали героями новой викторины

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Проект онлайн-трансляций из Московского зоопарка и платформа "Активный гражданин" подготовили новую викторину об умнейших приматах на планете – равнинных гориллах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Теперь зрители онлайн-трансляций зоосада могут проверить свои знания об этих животных. Им предстоит ответить на вопросы об их рационе, названии семейства приматов и времени активности. Также будут задания на тему истории разведения горилл и особенностей их содержания в зоопарке.

Всего тест включает 8 вопросов, на каждый из которых нужно дать 1 ответ из нескольких предложенных вариантов. Он доступен для всех желающих на странице с онлайн-трансляцией из вольера горилл, а также на сайте и в мобильном приложении проекта "Активный гражданин".

Чтобы подготовиться к викторине, можно смотреть эфир и читать материалы на сайте и в социальных сетях Московского зоопарка. Те, кто правильно ответят на вопросы, получат до 40 баллов программы лояльности "Миллион призов".

Для этого до прохождения теста нужно войти через портал mos.ru. Полученные баллы можно обменять на товары и услуги партнеров программы, а также направить на благотворительность.

Ранее Московский зоопарк и "Активный гражданин" запустили викторину о рысях. Вопросы охватывают различные аспекты жизни этих хищников – от их естественной среды обитания и адаптации к холодному климату до особенностей поведения и условий содержания в зоопарке.

