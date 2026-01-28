Зрители онлайн-трансляций из Московского зоопарка ответят на вопросы о рысях

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Проект онлайн-трансляций из Московского зоопарка и платформа "Активный гражданин" запустили новую викторину, посвященную восточносибирским рысям, передал портал мэра и правительства столицы.

Проверить свои знания о диких кошках может любой пользователь, который следит за их жизнью в ежедневном эфире на портале mos.ru. Московский зоопарк на протяжении всей своей истории содержит этих хищников, и они неизменно пользуются вниманием посетителей благодаря уникальной внешности. За рысями интересно наблюдать как в моменты отдыха, когда они уютно сворачиваются клубком, так и во время активных игр в просторном вольере.

Интерактивная викторина состоит из 8 вопросов с выбором правильного ответа из нескольких предложенных вариантов. Она доступна на странице с онлайн-трансляцией из вольера рысей, а также на сайте и в мобильном приложении проекта "Активный гражданин".

Вопросы охватывают различные аспекты жизни этих хищников – от их естественной среды обитания и адаптации к холодному климату до особенностей поведения и условий содержания в зоопарке.

Подготовиться к прохождению поможет наблюдение за рысями в прямом эфире, а также познавательные материалы на официальном сайте зоопарка и его страницах в социальных сетях.

Участники, правильно ответившие на вопросы, смогут получить городские баллы программы лояльности "Миллион призов". Начисление предусмотрено для зарегистрированных пользователей проекта "Активный гражданин", которые предварительно авторизовались на портале mos.ru. Накопленные баллы в дальнейшем можно обменять на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность.

Проект реализуют совместно со столичным департаментом информационных технологий. Он позволяет пользователям со всей страны ежедневно наблюдать за десятками видов животных. Ранее горожанам уже предлагали проверить знания о пандах, мануле, капибарах, сурикатах, медоедах и белых медведях.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 миллионов человек, а всего прошло свыше 7 тысяч голосований. Ежемесячно в городской среде реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами через эту платформу. Развитием проекта занимаются ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий.

Создание, развитие и поддержка инфраструктуры электронного правительства соответствуют целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".

Ранее москвичам предлагали поучаствовать в викторине о сурикатах. Участникам нужно было ответить на 8 вопросов с выбором одного верного ответа из пяти предложенных. Задания касались места обитания сурикатов, их рациона и особенностей социальной жизни.