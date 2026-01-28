Форма поиска по сайту

28 января, 15:18

Спорт

Стали известны все полуфиналисты теннисного чемпионата Australian Open

Фото: 123RF.com//sinenkiy

Итальянец Янник Синнер (2-й номер посева) стал последним участником Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), вышедшим в полуфинал. В четвертьфинале он обыграл американца Бена Шелдона (7).

В следующем раунде Синнер встретится с сербом Новаком Джоковичем (4). Во втором полуфинале за выход в решающий матч поспорят испанец Карлос Алькарас (1) и немец Александр Зверев (3).

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и традиционно проводится на хардовом покрытии. Чемпионат завершится 1 февраля, его призовой фонд составляет около 75 миллионов долларов.

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде. Ее соперницей выступила Арина Соболенко из Белоруссии. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу Рыбакиной.

