Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 17:49

Транспорт

Поезда МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки из-за проседания платформы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) проезжают станцию Нижегородская без остановки из-за проседания платформы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с установленными техническими регламентами, это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. После обнаружения проседания сработавшие защитные механизмы позволили обеспечить не только целостность всей конструкции, но и безопасность пассажиров.

На месте был создан межведомственный штаб. Работает комиссия РЖД, которая разрабатывает восстановительные мероприятия с привлечением структурных подразделений ОАО "РЖД", таких как проектные институты и строительные организации.

В ведомстве добавили, что пассажирам рекомендуется использовать станции Большой кольцевой и Некрасовской линии метро, а также МЦД-4. Кроме того, для проезда к Нижегородской подойдут наземные маршруты: от "Таганской" это автобусы е70, м7, т63, 51 и 766, а от "Рязанского проспекта" – е70 и т63.

Кроме того, на прилегающей территории и станции дежурят сотрудники ЦОМП. Они помогут выбрать оптимальный альтернативный маршрут. Информирование также организовано в поездах метро, на МЦК и МЦД. О возобновлении остановки поездов на станции Нижегородская будет сообщено дополнительно.

О том, что поезда МЦК проезжают данную станцию без остановки, стало известно в пятницу, 30 января. В пресс-службе Московской железной дороги принесли извинения пассажирам и отметили, что принимают все меры для возобновления работы остановки.

Читайте также


транспортгород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика