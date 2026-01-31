Поезда МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки из-за проседания платформы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) проезжают станцию Нижегородская без остановки из-за проседания платформы, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с установленными техническими регламентами, это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. После обнаружения проседания сработавшие защитные механизмы позволили обеспечить не только целостность всей конструкции, но и безопасность пассажиров.

На месте был создан межведомственный штаб. Работает комиссия РЖД, которая разрабатывает восстановительные мероприятия с привлечением структурных подразделений ОАО "РЖД", таких как проектные институты и строительные организации.

В ведомстве добавили, что пассажирам рекомендуется использовать станции Большой кольцевой и Некрасовской линии метро, а также МЦД-4. Кроме того, для проезда к Нижегородской подойдут наземные маршруты: от "Таганской" это автобусы е70, м7, т63, 51 и 766, а от "Рязанского проспекта" – е70 и т63.

Кроме того, на прилегающей территории и станции дежурят сотрудники ЦОМП. Они помогут выбрать оптимальный альтернативный маршрут. Информирование также организовано в поездах метро, на МЦК и МЦД. О возобновлении остановки поездов на станции Нижегородская будет сообщено дополнительно.

О том, что поезда МЦК проезжают данную станцию без остановки, стало известно в пятницу, 30 января. В пресс-службе Московской железной дороги принесли извинения пассажирам и отметили, что принимают все меры для возобновления работы остановки.

