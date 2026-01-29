Форма поиска по сайту

29 января, 08:10

Транспорт

Электрички задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда дальнего следования и пригородные электрички задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), предупредили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Задержка коснулась составов, движущихся как в сторону Москвы, так и обратно. Она связана с техническими причинами. Максимальное время опоздания не превышает 1 часа. В МТППК принесли извинения за неудобства и заверили в том, что железнодорожные службы уже принимают все необходимые меры для сокращения этого времени.

В свою очередь, пресс-служба Октябрьской железной дороги добавила, что задержка поездов произошла из-за грузового автомобиля, который повредил контактный провод, когда пересекал железнодорожный переезд между станциями Конаково и Конаковский Мох ОЖД. Для восстановления контактной сети на место произошедшего направлены специалисты и техника.

Из-за ЧП полностью отменены поезда № 6601 Конаково – Москва, № 6604 Москва – Конаково, частично отменен и отправился в столицу со станции Конаковский Мох электропоезд № 7905 Конаково – Москва. Кроме того, на 1 час задерживается поезд № 6603 Конаково – Москва. На участке Конаково – Конаковский Мох пассажиров будут развозить 5 автобусов.

ОЖД принимает необходимые меры для введения движения поездов в график и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Информация об актуальном движении поездов доступна в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

Немногим ранее схожая ситуация наблюдалась в движении нескольких электропоездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону области. Составы дальних маршрутов следовали с отклонением от графика также по техническим причинам.

До этого затруднялось движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабина на участке Москва-Рижская – Подмосковная. Причиной стала остановка электрички. Специалисты оперативно убрали состав и восстановили движение.

