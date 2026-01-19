Форма поиска по сайту

19 января, 18:06

Транспорт

Движение поездов затруднено на МЦД-2 в сторону Нахабина

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов затруднено на МЦД-2 в сторону Нахабина на участке Москва-Рижская – Подмосковная, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

По данным МЖД, это связано с остановкой состава по техническим причинам. В настоящее время принимают все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме.

В свою очередь, в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уточнили, что к составу направили вспомогательный локомотив, который уберет его с путей. Перевозчик уточнил, что принимаются меры для сокращения опозданий.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин рассказал, что организация движения дневных составов "Сапсан" и "Аврора" изменится между Москвой и Санкт-Петербургом после того, как в 2028 году будет введена в эксплуатацию первая линия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Также он добавил, что указанные поезда планируется перераспределить на более загруженные направления.

