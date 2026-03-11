В Тверском районе началась реставрация здания в стиле модерн авторства Шехтеля

Фото: пресс-служба ДКН

В Тверском районе Москвы стартовала реставрация торгового дома В. Ф. Аршинова, являющегося выдающимся примером раннего московского модерна. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Здание, имеющее статус объекта культурного наследия федерального значения, расположено по адресу Старопанский переулок, дом 5, строение 1.

"Дом построен по проекту архитектора Федора Шехтеля. Он выделяется благодаря арочному окну высотой три этажа. Специалисты приведут в порядок и фасады, и интерьеры", – отметила вице-мэр.

В частности, внешние работы будут включать реставрацию каменного цоколя, плитки и декора. Внутри, в свою очередь, запланировано обновление чугунных колонн с капителями, световых люков и лестниц.

Здание было возведено в 1899 году для московского купца первой гильдии Василия Аршинова, который занимался торговлей сукном. Дом украсили керамической плиткой в серо-зеленом цвете с белыми лепными элементами. Причем данная цветовая гамма была типичной для проектов Шехтеля, созданных в конце XIX – начале XX века.

Каждый этаж представлял собой просторный зал с огромным окном, служившим витриной для товаров. Каркасная конструкция из металла и кирпича соответствовала архитектурным тенденциям для фабрично-заводских зданий России в середине XIX века. Позднее этот стиль начали использовать и для торгово-деловых объектов.

Во всех помещениях было установлено электрическое освещение и центральное отопление, а также лифты. В подвале же располагалась кухня, где готовили еду для всех сотрудников за счет предприятия.

В середине 1920-х годов здание было отдано Центральному комитету профессионального союза работников железнодорожного и водного транспорта, а позже – издательству "Воздушный транспорт".

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили фасады 30 домов в стиле неоклассицизма на юге Москвы. В ходе работ применялись современные российские материалы и технологии.

В частности, в 2023 году работники вернули исторический облик 10-этажному дому 9/1 на Автозаводской улице. Он построен в 1955 году по индивидуальному проекту. В 2024 году реставрацию провели в доме 4, корпусе 1, в Пересветовом переулке.