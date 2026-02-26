Форма поиска по сайту

26 февраля, 10:13

Город

Фасады восьми домов с ризалитами отреставрировали в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В Москве за 10 лет были капитально отремонтированы 8 домов с полукруглыми ризалитами. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Такие архитектурные элементы являются достаточно редкими для жилых домов. Благодаря дугообразным выступам фасад визуально кажется объемнее, а внутреннее пространство расширяется и становится более светлым.

Например, специалисты столичного комплекса городского хозяйства отреставрировали дом 1901 года постройки по адресу Карманицкий переулок, дом 3а, строение 1. Он возведен по индивидуальному проекту и включает в себя элементы модерна и неоклассицизма.

У здания есть цокольный выступ, карнизы между этажами и тянутые пояса. Все это делает его более объемным. Центральный ризалит находится снизу. У окон есть наличники с сандриками, а фасад завершают венчающие карнизы.

В 2022 году был реконструирован фасад дома, обновлены кровля и инженерные системы. Для сохранения облика специалисты создали уникальный проект.

Работы проходили в несколько этапов. Сначала здание было очищено от загрязнений, после этого были заделаны трещины и нанесена антигрибковая защита. После этого с использованием отечественных полимерцементных смесей восстанавливали архитектурные элементы из кирпичной кладки. Фасад обработан и окрашен в цвета "пыльно-серый", "зеленый Нил" и "классический белый".

Кроме того, были приведены в порядок цоколь и крыша, заменены входные группы. Специалисты также использовали минераловатные плиты в качестве утеплителя. Деревянные детали обработаны составом, защищающим от огня. Подвал отремонтирован, а инженерные сети заменены на новые.

В 2025 году специалисты работали над домом 18 на улице Воронцово Поле. Четырехэтажное здание с ризалитом возвели в 1889 году, а в 1932-м у него появилась надстройка. Корпуса соединяет переход.

Фасады выполнены в стиле эклектики. Над окнами можно увидеть филенки, сандрики и замковые камни. Прямоугольный ризалит выделен пилястрами дорического ордера и сандриком с лепниной. Также у окон ризалита есть наличники. По периметру имеется венчающий карниз.

Для ремонта дома также подготовили индивидуальный проект. При этом использовались российские технологии и материалы. Фасад очистили от загрязнений, промыли и обработали защитным составом. После этого специалисты привели в порядок его архитектурные элементы. Также здание оштукатурили и окрасили в цвета "сигнальный белый" и "светлая слоновая кость".

Также обновлены подъезды и входные группы, отремонтированы цоколь, откосы. Появилась у здания и новая система водостока. Кроме того, заменены системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и магистралей водоотведения.

Также в 2025-м было обновлено здание в стиле эклектики 1901 года постройки по адресу Селезневская улица, дом 13, строение 1. Оно также известно как доходный дом С. С. Крашенинникова. У его окон есть пилястры и наличники, а над входными группами можно заметить витражи. По периметру располагается венчающий карниз.

Для ремонта подготовили особый проект. Отреставрированы фасад, подвал и обновлены некоторые инженерные системы. Стены очистили, промыли и обработали защитным составом. Реконструировали декоративные элементы. Дом окрасили в цвета "сигнальный белый" и "слоновая кость".

Обновлены цоколь и входные группы, сделаны новые водосточные трубы. Отремонтирован подвал и заменены системы холодного водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и центрального отопления.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах отреставрировать главный дом усадьбы Карабанова на Бауманской улице в Басманном районе Москвы. Историческое здание входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Дом с двумя флигелями и воротами". После проведения реставрационных работ в историческом здании продолжит работать благотворительный фонд общественной организации "Российское кардиологическое общество".

