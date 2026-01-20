Форма поиска по сайту

20 января, 11:32

Транспорт

Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3 изменится с 30 января

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

График движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится с 30 января по 15 февраля. Это связано с проведением строительных работ по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

В указанный период некоторые электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково отменят на всем маршруте следования. Интервалы частично увеличатся до 30 минут после 23:00 и до 04:30.

Еще часть составов на участке Москва – Тверь – Москва отменят на всем маршруте следования. Некоторые поезда проследуют укороченным маршрутом, другие будут отправляться по измененному расписанию.

Накануне, 19 января, движение поездов на МЦД-2 в сторону Нахабина на участке Москва-Рижская – Подмосковная было затруднено из-за остановки электрички по техническим причинам.

Спустя время железнодорожники убрали состав и восстановили движение. Специалисты также принимали меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

В Москве будут развивать железнодорожное сообщение с Подмосковьем и соседними областями

