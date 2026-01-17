Форма поиска по сайту

17 января, 11:45

Транспорт

Сбой в графике ряда электричек произошел на Рижском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сбой произошел в графике движения некоторых электричек на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом РИА Новости рассказали в компании.

Задержки пригородных поездов дальнего следования Рижского направления в сторону области связаны с выездом машины на пути. Инцидент произошел утром 17 января на остановке Трикотажная. Спустя время автомобиль был убран с дороги.

"Электрички МЦД-2 курсируют с установленным интервалом", – предупредили в МЖД.

В настоящее время Московская железная дорога предпринимает необходимые меры для стабилизации графика движения поездов.

Ранее из-за остановки состава № 7223 по техническим причинам на станции Перово произошла задержка поездов на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюкова и Казанского вокзала. Интервалы между электричками были увеличены, а на участке Люберцы – Авиамоторная поезда временно следовали по другому пути.

Спустя время состав, остановившийся на станции Перово, убрали вспомогательным локомотивом, а поезда МЦД-3 возобновили движение по маршруту со всеми остановками.

Более 700 новых вагонов "Москва 2026" поступят в столичное метро в 2026 году

