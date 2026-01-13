График движения поездов Ленинградского направления ОЖД изменится 15–30 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 15 по 30 января. Соответствующая информация появилась на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Некоторые электрички на участке Москва – Решетниково – Москва будут отменены на всем маршруте следования. Часть составов проследует укороченным маршрутом, еще часть будет отправляться по измененному расписанию.

Помимо этого, поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь отменят на всем маршруте следования. Все изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ по обновлению инфраструктуры ОЖД.

Ранее из-за остановки поезда № 7223 по техническим причинам на станции Перово произошла задержка составов на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюкова и Казанского вокзала. Интервалы между электричками были увеличены, а на участке Люберцы – Авиамоторная поезда временно следовали по другому пути.

Спустя время состав, остановившийся на станции Перово, убрали вспомогательным локомотивом, а поезда МЦД-3 возобновили движение по маршруту со всеми остановками.