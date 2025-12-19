Сервис "Яндекс Карты" начал указывать путь отправления электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В "Яндекс Картах" при построении маршрута теперь указывается путь отправления электричек. Обновление поможет пассажирам Московских центральных диаметров (МЦД) быстрее ориентироваться на столичных вокзалах, сообщила пресс-служба сервиса.

Новая функция доступна пользователям при построении маршрута на городском транспорте с учетом поездов МЦД. При расчете времени в пути "Яндекс Карты" учитывают расписание составов.

Помимо этого, в сервисе обновили алгоритм построения маршрутов внутри станций: теперь он ведет прямо до платформы, с которой отправится нужная электричка. Платформы вокзалов и станций МЦД и МЦК также теперь подписаны, уточнили в пресс-службе.

Ранее в приложении "Яндекс Go" стало видно, как выглядит точка подачи такси, благодаря панорамным изображениям из "Яндекс Карт". Теперь пользователи могут заранее посмотреть место посадки, рассмотреть его и запомнить ориентиры до приезда машины.