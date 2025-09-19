В "Яндекс Go" появились панорамы улиц для удобного поиска такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В приложении "Яндекс Go" теперь видно, как выглядит точка подачи такси благодаря панорамным изображениям из "Яндекс Карт". Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Теперь пользователи могут заранее ознакомиться с местом посадки, рассмотреть и запомнить ориентиры до приезда автомобиля.

Для использования функции достаточно выбрать точку подачи и нажать на значок панорамы – система покажет изображение улицы с отметкой места посадки в радиусе 10 метров. Эта опция также доступна для точек назначения – пригодится тем, кто едет в незнакомый район.

Фото: пресс-служба "Яндекс Go"

В "Яндекс Go" доступно 11,3 миллиона панорам, снятых в 735 городах России и покрывающих более 200 тысяч километров дорог.

Ранее в приложениях "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор" начали отображаться сигналы светофоров. Пока воспользоваться новой функцией можно только в районе Садового кольца, так как там действует система умных перекрестков.