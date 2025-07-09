"Известия": эксперты рассказали об увеличении стоимости поездки на такси до 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость поездки такси в Москве по сравнению с 2024 годом выросла по некоторым направлениям до 70%, подсчитали в газете "Известия".

Для сравнения брали одни и те же тарифы, один и тот же адрес поездки, примерно одинаковое время выезда. Вместе с тем учитывался повышающий коэффициент.

Собеседники журналистов обратили внимание, что на стоимость поездки влияют дождь, ветер и пробки. Причем форс-мажорных ситуаций становится гораздо больше, чем год назад.

Согласно данным Росстата, в Москве с мая прошлого года по май 2025 года цена 1 километра поездки выросла на 30,8%, в Московской области – на 35%. Пик подорожания пришелся на конец 2024 года.

Тем не менее в пресс-службе "Яндекс Такси" изданию заявили, что эти данные не соответствуют действительности. По подсчетам агрегатора, в Московской области и Москве средняя стоимость минуты поездки поднялась на 16%. При этом даже в одно и то же время, но в разные дни, цены могут меняться, если рядом не окажется свободных машин.

Журналистам также объяснили, как именно складывается стоимость поездки. В качестве примера представители агрегатора привели путь от Ленинградского проспекта до Тропарева. Без пробок проехать можно за полчаса. При условии, что машину вызвали не в час-пик, доехать можно примерно за 900 рублей. Однако, если в середине дня в офисе прошла встреча, после которой все участники заказывают такси, спрос может превысить предложение, и водителей не хватит. Из-за этого такая же поездка вырастет в цене до 1 300 рублей.

При этом в пятницу вечером, когда все сотрудники будут уезжать домой, поездка по загруженной дороге займет 45 минут, а стоимость возрастет еще сильнее, составив 1 700 рублей. Таким образом, рост цены на поездку варьируется в пределах 44–89%.

Периоды повышенного спроса формируют работу перевозчиков и составляют скрытый сегмент ценообразования, который трудно посчитать. Кроме того, на динамику стоимости влияет количество автомобилей в рейсах. В нескольких крупных таксопарках журналистам рассказали, что машин становится все меньше. Причиной для этого становится в том числе неподъемный лизинг (возможность поэтапного приобретения автомобиля в собственность).

По данным департамента транспорта Москвы, в столице зарегистрировано более 422 тысяч водителей, но работают только 150 тысяч из них. В компаниях заявляют, что продолжительность работы шофера-арендатора составляет 8–10 месяцев, а прогнозируемый отток из отрасли до середины 2026 года составит дополнительно 10%.

По словам члена Общественного совета по развитию такси (ОСРТ) и руководителя одного из таксопарков Андрея Капитана, на отток водителей влияет процедура допуска к работе и низкий заработок. Из-за нехватки водителей простаивают машины, а многие транспортные средства выбывают из парков из-за высоких расходов на лизинг.

Кроме того, за год в Москве количество машин, добавленных в диспетчерские, упало более чем в два раза. В 2024 году с февраля по апрель в реестре такси было зарегистрировано 13 576 автомобилей. За аналогичный период 2025-го – всего 6 798 машин.

Из-за этого водители не могут выполнять все заказы, и, если на одну машину приходится несколько заказов, агрегатор поднимает цену. Пассажиры замечают рост цен и часто отказываются от поездки.

В периоды резкого роста спроса предложение не может не увеличиваться, и путем кратного повышения цен агрегаторы отсекают часть спроса, пояснил директор управляющей организации одного из сервисов такси Максим Шушарин.

Единственный способ сдерживать стоимость поездок – подключать к работе частных водителей с личными автомобилями, но их в Москве сейчас меньшинство. При этом те, которые все же готовы работать, отсечены от рынка требованиями закона о такси, подчеркнул эксперт.

Ранее в Госдуме приняли закон о локализации такси в России. В соответствии с ним, с 1 марта 2026 года в сфере такси должны будут использоваться только отечественные автомобили. Машины должны производить российские компании, обладающие высокой степенью локализации элементов. Последний параметр будут оценивать по балльной системе.

Кроме того, согласно одобренным комитетом Госдумы по транспорту поправкам ко второму чтению законопроекта, для внесения машины в региональный перечень такси она может быть произведена в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.