Госдума приняла закон о локализации такси в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых для такси в России.

В январе прошлого года проект приняли в первом чтении. Авторами стали сенатор Андрей Кутепов и депутат нижней палаты парламента Владимир Гутенев.

Предполагается, что с 1 марта 2026 года в сфере такси будут использоваться только отечественные автомобили. Машины должны производить российские компании, степень локализации элементов которых должна быть высокой. Последний параметр будут оценивать по бальной системе. При этом сначала меры планировали ввести с 1 октября 2025 года.

Согласно одобренным комитетом Госдумы по транспорту поправкам ко второму чтению законопроекта, для внесения машины в региональный перечень такси она может быть произведена в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

В списке сведений об авто должны значиться марка, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер и идентификационный номер. В случае нарушений уполномоченный орган может отказать в решении о внесении машины в реестр.

Вместе с тем законопроект вводит исключение для некоторых регионов России. Отсрочка для Калининградской области – до 1 марта 2028 года, а для ДФО – до 1 марта 2030 года. Отсрочку в рамках второго чтения предусмотрели и для Сибири – до 1 марта 2028 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев призвал поднять вопрос о возвращении таксистов в легальное поле.

По словам депутата, в России около миллиона таксистов не могут работать легально из-за чрезмерных требований закона. Из-за этого многие водители осуществляют деятельность всерую, в том числе через никому не подконтрольные чаты в мессенджерах.

