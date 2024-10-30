Депутат ГД Гусев призвал поднять вопрос о возвращении таксистов в легальное поле

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Российским законодателям, а также другим заинтересованным лицам стоит задуматься над возвращением части таксистов в легальное поле. Об этом заявил первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду", первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с "Лентой.ру".

По словам депутата, в России около миллиона таксистов не могут работать легально из-за чрезмерных требований закона о такси. Из-за этого многие водители работают в серую, в том числе через никому не подконтрольные чаты в мессенджерах. Для легализации таксистов Гусев предлагает три шага.

"Первый – упростить процедуры техосмотра машин и медосмотра водителей. Второй – не вводить обязательную покраску машин такси в единый цвет в регионах. И третий – собрать в Госдуме все заинтересованные стороны: МВД, Минтранс, депутатов всех фракций, общественников и представителей агрегаторов. Решить, как вернуть таксистов в легальное поле", – сказал депутат.

Он отметил, что упомянутые вопросы связаны в первую очередь с безопасностью перевозок.

"Когда пассажир садится в легальное такси, у него возникает ощущение контроля ситуации. Агрегаторы знают кто, кого, куда, в какое время и на какой машине подвозил. Потенциальные преступники в таком случае побоятся пойти на злодеяние", – заключил Гусев.

Ранее в Госдуме поручили ФАС провести проверку цен на "детские" тарифы такси. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от партии ЛДПР указал, что разница в стоимости одного и того же маршрута на тарифах "детский" и "эконом" может исчисляться сотнями рублей. Как отметил парламентарий, такая ситуация вызывает серьезные вопросы.