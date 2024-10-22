Депутат Крупник предложил оборудовать такси перегородками между водителем и пассажиром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России такси могут оборудовать защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя министра транспорта РФ Романа Старовойта.

По словам депутата, в последние годы в стране продолжается дискуссия о новых мерах усовершенствования работы такси. Причиной послужили в том числе участившиеся конфликтные случаи между водителями и пассажирами, считает Крупник.

"Учитывая положительный зарубежный опыт, а также востребованность такой практики в нашей стране, прошу вас оценить перспективность использования подобных барьеров в отечественных автомобилях такси", – говорится в обращении.

Депутат отметил, что это улучшит санитарную ситуацию внутри автомобилей, так как перегородка является дополнительным барьером против распространения всевозможных респираторных заболеваний и инфекций.

Ранее СМИ писали, что Минтранс России планирует запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Минтранс якобы хотел внести поправки в КоАП в рамках доработки законопроекта "О такси". Согласно им, перевозчик должен был бы нести ответственность, если допустил бы к управлению такси водителя, который на него не работает. Позже в министерстве опровергли сведения о разработке норм, ограничивающих самозанятых таксистов.