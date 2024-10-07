"Известия": таксопарки обяжут заключать с водителями трудовые договоры

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Минтранс хочет запретить работу в такси лицам без трудоустройства в таксопарках. Об этом сообщает газета "Известия".

Минтранс собирается внести изменения в КоАП в рамках доработки законопроекта "О такси", согласно которым перевозчик будет нести ответственность в случае допущения к управлению такси водителя, не работающего на него. Таким образом, службы аренды такси и таксопарки будут обязаны заключать трудовые договора с водителями. На данный момент большая часть служб аренды автомобилей такси и таксопарки переводят водителей на льготное налогообложение в качестве самозанятых.

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считает, что подобный перевод водителей на самозанятость лишает их ряда законных прав. По его мнению, таксисты должны пользоваться всеми правами, предусмотренными законодательством, а льготный режим налогообложения существует не для того, чтобы заменять собой трудовые договоры.

По мнению депутатов, корректировки закона позволят оптимизировать работу такси и вернуть рабочий день по часам, выходные и социальные гарантии, а также заметно "обелить" отрасль. Комитет ГД по контролю рекомендует Минтрансу разработать и механизм контроля за соблюдением трудовых прав таксистов.

Эксперты отмечают, что подобные меры смогут улучшить ситуацию в отрасли с незаконно работающими мигрантами. Трудовой договор с арендаторами позволит не только облагать налогами их доходы, но и контролировать их как рабочую силу и иметь всю необходимую информацию для правоохранительных органов для противодействия экстремизму и терроризму.

До 1 марта 2025 года столичные таксисты на сайте Мосгортранса могут добровольно пройти тест на знание правил работы. В дальнейшем экзамен станет обязательным. Водителям нужно знать правила перевозки пассажиров и багажа, расположение объектов культурного наследия и других значимых объектов, а также помнить про порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, в конце августа депутаты ЛДПР предложили ввести в России практический экзамен для мигрантов-таксистов. Согласно внесенному в Госдуму проекту, выдавать права категории "B" иностранцам будут только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Депутаты также отметили, что при принятии проекта мигрантов обяжут сдать экзамены до 1 июня следующего года.

