Домогавшийся до пассажирки таксист арестован в Москве на 10 суток

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Кунцевский суд Москвы арестовал на 10 суток таксиста, который приставал к женщине и снимал все это на камеру. Об этом рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Так, мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, связанного с неповиновением требованиям сотрудников полиции. В суде уточнили, что он отказался проследовать в ОМВД для разбирательств по делу о домогательстве к женщине. В связи с этим правоохранителям пришлось принудительно доставить злоумышленника в отделение.

Следователи установили личность таксиста 5 августа. Они провели проверку по факту совершения преступления по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. При этом ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате СКР.

