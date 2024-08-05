СК установил домогавшегося до женщины водителя московского такси

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкин

Следователи установили личность таксиста, который домогался до женщины и снимал свои действия на камеру. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по факту совершения преступления по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. При этом ее ход и результаты находятся на контроле в центральном аппарате СКР.

Ранее столичный главк СК РФ рассказал о происшествии в подъезде на северо-востоке Москвы. По информации следствия, уроженец Узбекистана начал знакомиться с 18-летней девушкой на улице Академика Комарова.

Девушка отказала ему в знакомстве и зашла в подъезд своего дома. Фигурант забежал вслед за ней и на лестничной площадке попытался совершить действия сексуального характера. Очевидец помешал мужчине надругаться над девушкой.

