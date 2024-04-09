Эксперт Попков спрогнозировал рост цен на такси в РФ почти на треть к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поездки на такси в России могут подорожать почти на треть к концу текущего года. Об этом в разговоре с "Парламентской газетой" сообщил зампред межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков.

Он считает, что одной из причин повышения цен станет увеличение стоимости иномарок, которые составляют основу российского авторынка. Например, китайские бренды уже увеличили цены примерно на 11%, сказал эксперт.

Также цены на поездки, продолжил Попков, могут вырасти из-за запчастей. Если раньше для китайских и японских брендов они изготавливались на месте, то сейчас – только импорт, объяснил он и добавил, что это также приведет к росту издержек.

Ранее в "Яндекс Такси" заявили, что для нормализации цен необходимо около 80 тысяч водителей. В компании отметили дефицит сотрудников из-за возросших расходов на авто и их обслуживание.

По данным аналитиков "Яндекс Такси", средняя стоимость минуты в 2023 году изменилась на 19% в Москве и Подмосковье по сравнению с данными 2022 года, на 21% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.