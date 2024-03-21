ФАС пригрозила "Яндекс" мерами за молчание по вопросу тарифов такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может ввести антимонопольные меры против "Яндекс", если компания не отреагирует на просьбу ведомства предоставить информацию о тарифах на такси. Об этом заявил начальник отдела информационных технологий управления связи и информационных технологий ФАС Станислав Котельников на круглом столе в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, сейчас ФАС взаимодействует с компанией по этому вопросу.

"Мы предполагаем, что мы в ближайшее время эти вопросы начнем для себя прояснять", – добавил он на мероприятии, посвященном ценообразованию и нормативному регулированию рынка такси.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что служба может начать проверки "Яндекса" за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке в ближайшее время. Как он утверждал, до этого ведомство не могло провести проверку, так как компания находится в реестре фирм, в отношении которых действует мораторий на проверки.

При этом в пресс-службе компании отреагировали на эти заявления и уточнили, что "Яндекс" продолжает сдерживать рост цен и поддерживать уровень доходов водителей. Там отметили, что для этого компания постоянно внедряет новые технологии и меры. Кроме того, было сказано, что сервис регулярно информирует ФАС обо всех планах и нововведениях, а также совместно обсуждает возможные решения.



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