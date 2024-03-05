ФАС анонсировала проверку в отношении "Яндекс Такси"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может начать проверки "Яндекс Такси" за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке уже в ближайшее время. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский, пишет ТАСС.

Он объяснил, что ФАС не могла ранее проверить компанию, так как она находится в реестре фирм, в отношении которых действует мораторий на проверки.

"А теперь сможем. И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает – 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве – не меньше", – уточнил он.

Вопросы к сервису связаны не только с порядком блокирования потребителей и водителей, но и с порядком расчета вознаграждения и платы, рассказал глава ФАС.

О серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси" ранее уже заявлял замруководителя ФАС Петр Иванов. Тогда под вопросом оказались практики ценообразования. В целом за 2023 год пассажиры и водители отправили в ФАС более 300 жалоб на работу сервиса.



В пресс-службе компании ранее отмечали, что доля повышенных тарифов на поездки растет из-за нехватки автомобилей экономкласса. Также фирма испытывает трудности с нехваткой водителей.



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