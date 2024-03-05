В "Яндекс такси" прокомментировали заявление ФАС

Фото: ТАСС/Сергей Петров

"Яндекс такси" продолжает сдерживать рост цен и поддерживать уровень доходов водителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что для сдерживания общего роста цен и одновременно поддержания уровня доходов водителей такси компания постоянно внедряет новые технологии и меры.

Кроме того, сервис регулярно информирует Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обо всех планах и нововведениях, а также совместно обсуждает возможные решения, указали в сообщении.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что ведомство может начать проверки "Яндекс Такси" за нарушение антимонопольного законодательства и доминирующее положение на рынке уже в ближайшее время.

По его словам, ФАС не могла ранее проверить компанию, так как она находится в реестре фирм, в отношении которых действует мораторий на проверки.

До этого замруководителя ФАС Петр Иванов говорил о серьезных замечаниях к работе "Яндекс Такси". Он поделился, что в прошлом году ФАС получила более 300 жалоб на работу "Яндекс Такси" как от пассажиров, так и от водителей.



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