МАДИ выявила антитоп нарушений таксистов в Москве с начала года

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С января по март 2024 года инспекторы МАДИ выявили в такси 1 700 нарушений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Инспекторы МАДИ ежедневно проверяют водителей такси, чтобы поездки пассажиров становились еще безопаснее. Четкое соблюдение правил перевозки снижает аварийность и позволяет сделать такси максимально комфортным и надежным видом городского транспорта", – цитирует его телеграм-канал столичного Дептранса.

В ходе проверок инспекторы выявили три самых распространенных нарушения. У некоторых водителей отсутствовала цветографическая схема на кузове или опознавательный фонарь оранжевого цвета, другие проигнорировали медосмотр перед началом рабочего дня. Более того, часть водителей игнорировали предрейсовый технический контроль автомобиля.

За несоблюдение требований таксистам могут грозить штрафы. Их сумма варьируется от 3 до 50 тысяч рублей.

Пользователи сервисов такси могут самостоятельно сообщить о нарушениях. Сделать это можно по телефону +7 (495) 540-76-56.

Ранее стало известно, что благодаря работе инспекторов МАДИ на пяти столичных улицах уменьшилось число аварий. Так, водители оставляли авто под запрещающими остановку знаками, на тротуарах, что мешало пешеходам и другим автомобилистам, а также провоцировало ПДД. Сейчас же водители стали чаще соблюдать требования.

