Количество нарушений ПДД сократилось на пяти крупных улицах Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Количество нарушений ПДД уменьшилось на 30% с начала 2024 года на пяти улицах с интенсивным движением. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как отметили в Дептрансе, инспекторы МАДИ по просьбе горожан усилили контроль за соблюдением правил парковки. Раньше водители бросали авто под запрещающими остановку знаками, на тротуарах, что мешало пешеходам и другим автомобилистам, а также провоцировало аварийные ситуации.

Теперь автомобилисты стали чаще соблюдать правила остановки и стоянки на Ярцевской улице, Рязанском проезде, на Новом Арбате, в Ильменском проезде и в Звонарском переулке.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что парковка на тротуаре или под запрещающим знаком может привести к серьезной аварии.

"Водитель, который сдает назад на тротуаре, может не заметить пешеходов, особенно детей или мам с колясками. Поэтому круглосуточный контроль за такими нарушениями необходим – это повышает безопасность и сокращает аварийность", – отметил Ликсутов.

Ранее москвичам напомнили, что в столице работают четыре уличные перехватывающие парковки. Их общая вместимость составляет 400 машиномест.

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