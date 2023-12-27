Москвичи более 1,7 млн раз воспользовались перехватывающими парковками в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,7 миллиона водителей бесплатно воспользовались перехватывающими парковками со шлагбаумом в Москве с начала 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По словам заммэра Максима Ликсутова, это почти на 23% больше, чем в 2022 году. Перехватывающие парковки обустраивают рядом с периферийными станциями.

Чтобы бесплатно оставить автомобиль, необходимо два раза проехать на метро, МЦК или МЦД с 05:30 до 02:00, пользоваться одним проездным – картой "Тройка", билетом "Единый" или социальной картой. Кроме того, для бесплатного пользования перехватывающей парковкой нужно начать первую поездку от ближайшей к ней станции.

Если не выполнить эти условия, то стоимость парковки составит 50 рублей в час днем и 50 рублей в час – первые два часа ночью.

На данный момент работают 95 перехватывающих парковок, но их число будет увеличиваться. Благодаря им водители могут экономить время и деньги, а в центр Москвы едут меньше машин, заключил Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 1 по 8 января парковки в столице будут бесплатными. Это относится ко всем улицам, в том числе к тем, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. При этом парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по обычным тарифам.

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