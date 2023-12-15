Жителям еще 13 районов Москвы расширили зону бесплатных парковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти расширили бесплатные парковки для жителей еще 13 районов столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, местные жители получили право бесплатно парковаться на 9 смежных улицах города. Действие резидентных разрешений было расширено с 15 декабря, уточнил заммэра.

Как объяснил Ликсутов, раньше жители могли пользоваться бесплатной парковкой только на тех улицах, которые входят в их район. Однако теперь они смогут оставлять автомобили на платных местах вдоль всей улицы.

Уточняется, что на Елецкой улице теперь могут бесплатно парковаться жители Зябликова и Южного Орехова-Борисова, в Духовском переулке – Даниловского и Донского районов, на Сиреневом бульваре – Северного Измайлова и Измайлова, на Тюменской улице – районов Богородское и Преображенское, а на Тихвинской улице – Тверского района и Марьиной Рощи.

Жителям Донского района и Якиманки стали доступны все платные парковочные места на улице Академика Петровского и Конном переулке, на Самотечной улице бесплатно можно оставлять машины жителям Тверского и Мещанского районов, а на Мытной улице – Замоскворечья и Якиманки.

"Местные жители, оформившие резидентное разрешение, могут парковаться бесплатно в своем районе с 20:00 до 08:00 или круглосуточно за 3 000 рублей в год", – напомнил заммэра.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова анонсировала планы по расширению пилотного проекта о льготных парковках возле поликлиник на все медицинские учреждения города. По итогам 3 месяцев проекта бесплатных парковок у трех поликлиник столицы около 98% автовладельцев не превысили время бесплатного тарифа, напомнила Ракова.

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