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15 марта, 15:08

Транспорт

Бесплатные автобусы начнут курсировать на время закрытия участка D3 в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов D3 на участке между станцией Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом остановят 16–17 марта с 10:00 до 13:00, 23–24 марта и 30–31 марта – с 13:30 до 15:30. Во время ограничений будут ходить компенсационные автобусы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ограничения ввели в связи с модернизацией инфраструктуры. Во время перекрытий будут курсировать бесплатные автобусы КМ1, КМ2, КМ3 и КМ4. Они начнут следовать с остановками:

КМ1:

  • МЦД Зеленоград-Крюково;
  • метро "Ховрино".

КМ2:

  • МЦД Сходня;
  • МЦД Подрезково;
  • МЦД Новоподрезково;
  • МЦД Молжаниново;
  • Хирургическая больница;
  • метро "Ховрино".

КМ3:

  • МЦД Химки;
  • метро "Ховрино".

КМ4:

  • МЦД Фирсановская;
  • МЦД Сходня.

В Дептрансе уточнили, что запустят порядка 90 автобусов с интервалом от 2 минут. Кроме автобусов КМ, департамент посоветовал воспользоваться альтернативными маршрутами:

  • из Зеленограда: е41 – до метро "Ховрино"; 400 – до метро "Беломорская" и "Речной вокзал"; 400т – до метро "Пятницкое шоссе" и "Тушинская";
  • от МЦД Молжаниново: 400 – до метро "Беломорская" и "Речной вокзал"; 817, 865 и 865к – до метро "Планерная";
  • из Подрезкова и Новоподрезкова: 283 – до метро "Речной вокзал"; 283к – до метро "Ховрино" и "Речной вокзал"; 865к – до метро "Планерная";
  • от МЦД Грачевская: т58 – до метро "Беломорская" и "Речной вокзал"; 191 и 215к – до метро "Селигерская"; 154 – до метро "Верхние Лихоборы" и метро + МЦК + МЦД D1 "Окружная";
  • от МЦД Моссельмаш: 65, 70 и 565 – до метро "Водный стадион"; 167 – до метро "Селигерская"; 215 – до метро "Верхние Лихоборы" и "Петровско-Разумовская".

Столичных пассажиров призвали заблаговременно выбирать альтернативные маршруты.

Между тем стало известно, что с 16 до 18 марта на ряде улиц в центре столицы перекроют движение. На этом фоне жителям посоветовали воспользоваться общественным транспортом для личных поездок. Так, с 00:01 16 марта до 06:00 18 марта ограничат движение на улице Ильинке, от Рыбного переулка до Красной площади.

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