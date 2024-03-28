В РФ хотят обязать работодателя оплачивать такси сотрудникам при необходимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Члены партии ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается обязать работодателей обеспечить проезд сотрудников от и до места работы при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

"Для некоторых категорий работающих граждан использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью, так как начинают или заканчивают рабочую смену они в ночное время, когда общественный транспорт уже не ходит либо в целом неразвита сеть общественного транспорта", – пояснили инициаторы законопроекта.

Депутаты обратили внимание, что некоторые работодатели обеспечивают сотрудников транспортом. Однако такая обязанность не закреплена на законодательном уровне, из-за чего некоторые сотрудники тратят на такси собственные средства.

Ранее стало известно, что в России хотят закрепить размер базового оклада для сотрудников бюджетных организаций. Соответствующий законопроект с поправками в статью 144 Трудового кодекса сенаторы и депутаты внесли в ГД накануне.

