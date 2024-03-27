Эксперт оценил идею о единых ставках по окладам бюджетников в РФ

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Инициатива, предполагающая введение единых ставок по окладам бюджетников, неплохая, но имеет нюансы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

Эксперт пояснил, что сейчас сотрудники бюджетных организаций получают зарплату, состоящую из оклада и надбавок. Последние могут составлять до 50–70% от размера всей зарплаты.

Однако если в РФ установят оклад не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то работодатель может убрать надбавки. При этом если в законе пропишут, что надбавка не может быть снижена, то сотрудник выиграет, уверен Остапкович.

Как сообщалось ранее, законопроект с поправками в статью 144 Трудового кодекса сенаторы и депутаты внесут в Госдуму 27 марта. Документ будет предполагать введение единых базовых окладов для сотрудников бюджетных учреждений.

