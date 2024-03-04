Зарплатные предложения в РФ выросли почти на 19%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зарплатные предложения в январе-феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с началом 2023 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора по аналитике и Data Science одного из сервисов по поиску работы и сотрудников Елену Артемьеву.

В материале отметили, что наибольший прирост зафиксировали в сфере красоты и здоровья (27%) и в отрасли услуг (21%). Повысились финансовые предложения в вакансиях для соискателей без опыта, в предложениях по стажировкам и работе для студентов (23%).

По информации Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в прошлом году была на уровне 73 709 рублей, тем самым поднявшись на 14% к аналогичному показателю 2022 года. Между тем в стране долгое время системно не занимались кадрами, подчеркивает исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

Он уточнил, что в настоящий момент из-за структурной перестройки потребность в работниках специфической квалификации резко выросла. Большой потенциал, по его мнению, в ускоренном обучении рабочим и нерабочим профессиям в формате курсов, дополнительного образования.

Главной причиной увеличения зарплатных предложений является рост МРОТ с 1 января 2024 года до 19 242 рублей, заявила член московского регионального отделения "Деловой России" Анастасия Зыкова. Помимо этого, на тенденцию влияет конкуренция за кадры на рынке труда, подчеркнула заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

По ее словам, оплата растет на фоне инфляции, также влияют увеличение производительности труда, экономический рост отдельных отраслей или компаний, повышение спроса на некоторые специальности.

Между тем рост зарплат в вакансиях для соискателей без опыта работы, для студентов, а также предложения для стажировок является позитивном трендом, заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она пояснила, что в условиях дефицита кадров работодатели выявляют резервы и пытаются подобрать потенциальных сотрудников, период адаптации которых минимален.

Также она сказала, что увеличение зарплат в сфере услуг можно объяснить тем, что население стало больше вкладывать внутри страны. Подобное стимулирует потребность в специалистах соответствующих профессий, заключила эксперт.

Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию заявил, что МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое и вырасти до 35 тысяч рублей. Это отразится на размере социальных пособий, зарплат граждан в бюджетной сфере и в отраслях экономики, подчеркивал президент.

Кроме того, Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры". Государству важно, чтобы подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике текущего века, на это и будет направлен новый национальный проект, подчеркнул он.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Москве