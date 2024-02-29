МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей к 2030 году – Путин

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое и вырасти до 35 тысяч рублей, что отразится на размере социальных пособий, зарплат граждан в бюджетной сфере и в отраслях экономики. Об этом сообщил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию.

В ходе послания президент РФ напомнил, что с 2020 года МРОТ увеличился в 1,5 раза – с 12 до 19 тысяч рублей в месяц.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в этом году в стране повысится уровень минимального размера оплаты труда, что отразится на всех выплатах, включая социальные пособия. Российский лидер добавил, что по сравнению с другими годами в России реальные доходы населения и уровень заработной платы стали больше, чем в предыдущие годы.



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