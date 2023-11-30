Кабмин РФ выделит более 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

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Кабмин РФ выделит свыше 11 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Начнем с исполнения майского указа президента. Он касается повышения доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, Мишустин также отметил, что кабмин планирует направить 30,5 миллиарда рублей субъектам РФ на повышение зарплат медикам. Премьер-министр указал на необходимость проконтролировать, чтобы эти средства дошли до работников системы здравоохранения.

Ранее специалист Максим Глазко напомнил, что на повышение дохода в следующем году могут претендовать работники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. С 1 января их выплаты вырастут на 9,8%.

С 1 октября 2024 года зарплаты на 4,5% проиндексируют оставшиеся категории бюджетников и работников федеральных учреждений, добавил он.

До этого Владимир Путин назвал переход к экономике высоких зарплат приоритетной задачей для властей РФ. Его необходимо осуществить в ближайшие 10 лет. Чтобы достичь этой цели, по словам президента, нужно увеличить усилия по подготовке кадров, а также проанализировать, спрос на каких специалистов растет в последнее время.



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