Некоторым категориям россиян напомнили о повышении пенсий в декабре

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Некоторым категориям россиян в декабре повысят пенсию, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству "Прайм".

По его словам, прибавка ждет тех пенсионеров, кто уволился в сентябре текущего года. Также выплаты повысят гражданам старше 80 лет, достигшим этого возраста в ноябре. Такое повышение происходит ежемесячно.

Большинству неработающих пенсионеров в январе проиндексируют выплаты на 7,5%. Чтобы выяснить размер повышения, нужно умножить текущую выплату на коэффициент увеличения 1,075.

Причем многим повышенные пенсии за январь придут уже в декабре. Как правило средства начисляются 3-го числа каждого месяца, однако, так как с 1 по 8 января – праздничные дни, деньги переведут заранее.

Ранее депутаты Госдумы утвердили во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий увеличение пенсии для получателей страховых выплат до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости – до 23 449 рублей.

Из документа следует, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля. В свою очередь, выплаты для тех, кто обеспечен пенсией по старости, вырастут на 1 631 рубль.

Как уточнил председатель ГД Вячеслав Володин, с 1 января следующего года страховые пенсии по старости увеличатся на 7,5%. По его словам, это коснется более 32 миллионов жителей РФ.



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