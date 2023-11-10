Кабмин РФ выделил почти 2,3 млрд рублей на компенсации сотрудникам МВД

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российское правительство выделило почти 2,3 миллиарда рублей на соцгарантии сотрудникам МВД. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно документу, выделенные средства пойдут на выплату единовременного пособия при увольнении, а также для погашения остатков по зарплате сотрудникам МВД. Кроме того, деньги направят на компенсации вместо выдачи форм тем работникам, которые ходят в обычной одежде с учетом специфики их деятельности. Контролировать использование средств будет МВД.

Ранее сообщалось, что Дептранс Москвы подготовил выставку ко Дню сотрудника МВД. Фотографии, на которых запечатлены трудовые будни сотрудников, находятся в переходе между станциями "Савеловская" БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской линии.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры метро могут увидеть снимки с кинологами, следователями, полицейскими патрульно-постовой службы и иными специалистами, которые ежедневно обеспечивают безопасность на московском транспорте.

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