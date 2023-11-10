Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил их мужество при выполнении опасной работы. Видеообращение президента России опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, людей, которые стоят на страже закона и порядка, защищают права наших граждан и стабильность в обществе. Невзирая на опасность и риск, приходят на помощь в самых сложных, нередко – чрезвычайных ситуациях", – сказал он.

Путин отметил, что сегодня, в динамично меняющемся мире, появляются новые угрозы национальной безопасности. По его словам, каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке и максимально полно использовать имеющийся потенциал для решения поставленных задач.

Особенно президент подчеркнул важность работы сотрудников МВД в новых субъектах России. Путин отметил, что помощь сотрудников в этих регионах бывает просто незаменимой для людей.

Глава государства призвал сотрудников МВД более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, а также повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления.

Президент подчеркнул, что и государство, и общество высоко ценит нелегкую и часто связанную с риском службу сотрудников МВД. Он обещал и впредь принимать меры для укрепления органов внутренних дел и повышать уровень соцгарантий сотрудников и членов их семей.

Отдельно Путин поблагодарил руководство, личный состав и гражданский персонал Министерства внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при проведении специальной военной операции.

"Еще раз поздравляю ветеранов и всех сотрудников органов внутренних дел с праздником. Желаю вам и вашим близким здоровья и успехов!", – завершил свою речь президент.

Ранее сообщалось, что российскому президенту доверяют 77,7% граждан. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Противоположного мнения придерживаются 18% опрошенных. Деятельность российского лидера одобряют 74,6% респондентов, еще 15,5% не одобряют ее.

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне