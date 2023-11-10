Дептранс Москвы подготовил выставку ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс подготовил выставку ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Снимки, на которых запечатлены трудовые будни правоохранителей, находятся в переходе между станциями "Савеловская" БКЛ и Серпуховско-Тимирязевской линии.

Желающие могут увидеть фотографии кинологов, следователей, полицейских патрульно-постовой службы и иных специалистов, которые каждый день обеспечивают безопасность и спокойствие пассажиров Московского транспорта, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Он поздравил сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником. Выставка будет работать до 24 ноября.

Ранее Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Мэр поблагодарил их за самоотверженность, высокий профессионализм, умение эффективно решать сложнейшие задачи, добросовестное выполнение служебного долга, спокойствие и безопасность горожан.

Кроме того, градоначальник объявил об открытии нового здания для ОВД района Якиманка. Теперь около 150 человек будут нести службу в современном, хорошо оснащенном пятиэтажном корпусе с подземной парковкой.

Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел