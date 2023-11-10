Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил об открытии нового здания для ОВД района Якиманка. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, вместе с МВД России город постоянно работает над обеспечением комфортной и оперативной работы сотрудников. До переезда отдел размещался в небольшом строении 1860 года постройки. Теперь около 150 человек будут нести службу в современном, хорошо оснащенном пятиэтажном корпусе с подземной парковкой.

Собянин рассказал, что с 2011 года уже отремонтировали более 200 объектов для столичной полиции и построили еще 25. Также для эффективной работы ведомства в этом году закупили 206 автомобилей "Москвич 3".

Ранее Владимир Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и отметил их мужество при выполнении опасной работы.

Президент отметил, что сегодня, в динамично меняющемся мире, появляются новые угрозы национальной безопасности. По его словам, каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке и максимально полно использовать имеющийся потенциал для решения поставленных задач.