Сергей Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин подвел итоги проектов по благоустройству в центре Москвы. Преображение знаковых объектов и небольших дворовых территорий добавляет округу комфорт, уют и красоту, написал мэр в своем блоге.

Пару лет назад специалисты обновили центральную часть Цветного бульвара, который является любимым местом прогулок москвичей и гостей города, отметил Собянин. В 2023-м там навели порядок около входа на станцию метро и перед цирком Никулина, старый асфальт заменили на гранитную плитку крупного формата, отремонтировали покрытие проезжей части. Территорию оснастили энергосберегающими фонарями и уличными торшерами.

По словам Собянина, после работ бульвар стал комфортнее в том числе для неспешных прогулок, а также для транзитного прохода к метро. Поздней осенью специалисты высадят там деревья и кустарники.

Еще один знаковый проект – комплексное благоустройство квартала в границах улиц Мытной, Хавской и Конного переулка в Якиманке. Градоначальник уточнил, что местное население попросило привести в порядок сквер на Мытной улице. Для детей там появились современные и безопасные детские площадки, а для любителей активного образа жизни установили две спортивные зоны. Объекты находятся во дворе домов 44–46/2, строение 1, 46/2, строение 3, 46, строение 5.

Еще один игровой комплекс с горками и гимнастическими тренажерами для юных москвичей установили в Конном переулке, у дома 4, отметил Собянин.

"В Хамовниках сделали более комфортными и уютными пять дворовых территорий. Благоустроенный квартал расположен в границах 3-й Фрунзенской улицы, Фрунзенской набережной, улицы Хамовнический Вал и Комсомольского проспекта. В 2019 году здесь выполнили комплексное благоустройство стадиона им. Качалина. Теперь обновили 22 детские площадки для малышей и ребятишек постарше", – заявил мэр.

Благоустройство состоялось и в сквере у дома 50 на Фрунзенской набережной. Собянин поделился, что специалисты вернули участку исторический облик. Там воссоздали постаменты для скульптур, оснастив территорию фонарями первоначальной формы. Вместе с этим в квартале обустроили пешеходные маршруты и расширили тротуары. За счет дополнительных опор освещения там стало больше света.

В Тверском районе, продолжил Собянин, организовали работы на улице Фадеева. Там появились прогулочные и транзитные маршруты, новые зоны тихого отдыха, а также скамейки и беседки. Для фанатов активностей установили площадки с тренажерами, воркаут-зону и многофункциональную площадку. На участках появилось 12 новых детских площадок.

"Еще одно комфортное общественное пространство появилось в Замоскворечье. На Люсиновской улице создали большой разноуровневый игровой комплекс с качалками, балансирами и батутами. Раньше у самых маленьких жителей прилегающих домов в пешей доступности не было ни одной детской площадки", – добавил мэр.

Вместе с этим там обновили систему наружного освещения, установили скамейки и парковые качели, заключил градоначальник.

Днем ранее Собянин рассказал, что в Москве к финалу подошел основной этап благоустройства территорий возле Марьинских прудов-регуляторов. В рамках работ специалисты привели в порядок все 16 водоемов, а также отремонтировали 15 пешеходных мостов через них. Рядом установили одну площадку для выгула собак.

"Мой район. Обратная связь": москвичам рассказали о благоустройстве Цветного бульвара