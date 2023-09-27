В Москве началось благоустройство набережной в Покровском-Стрешневе

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице началось благоустройство набережной в районе Покровское-Стрешнево в рамках реализации девелоперского проекта на Волоколамском шоссе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Территория комплекса расположена вблизи парка "Берег реки Сходня". В рамках благоустройства проекта на набережной будет создана прогулочная тропа протяженностью более 200 метров, на которой предусмотрены лавочки и гамак", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Благоустройством набережной занимается девелопер Level Group в рамках реализации проекта "Level Стрешнево". Жилой комплекс располагается на Волоколамском шоссе. Общая площадь благоустройства составляет 2,4 гектара. Прогулочная тропа расположится между корпусами ЖК "Север" и "Юг", сообщила исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В настоящее время девелопер уже построил и ввел в эксплуатацию три корпуса ЖК под названиями "Север", "Юг" и "Запад". Сейчас продолжается строительство корпуса "Восток" и пяти таунхаусов. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее стало известно, что Москва и Московская область проведут совместное благоустройство территории Черного озера, расположенного на границе района Некрасовка и подмосковных Люберец. В рамках проекта планируется построить пешеходный мост. По нему можно будет гулять, проходить к метро и различным социальным объектам.



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